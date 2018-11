Imagine Dragons : Machine, leur nouveau single dévoilé ! 

Alors que les fans attendent avec impatience leur nouvel album, Origins prévu pour le 9 novembre, Imagine Dragons dévoile Machine, leur nouvelle pépite ! Après s'être imposé dans les charts avec Evolve et plus récemment avec leur morceau Natural -dont le clip est à voir, absolument, le groupe continue sa course vers le sommet avec un tout nouvel extrait. Percutant à souhait et plus rock que jamais, Machine compte bien s'imposer sur les ondes et dans nos oreilles. Perso, on ne demande que ça ! Imagine Dragons est devenu en l'espace de quelques années l'un des groupe de rock les plus influents au monde et pour cause, avec les 3.7 millions d'exemplaires vendus de leur précédent opus, ils prouvent qu'ils sont bel et bien encrés dans l'industrie musicale. Pour Machine, le quatuor a de nouveau fait appel à Alex Da Kid, producteur de Rihanna et Eminem, entre autres. Quand on voit l'empreinte qu'il a laissé sur les hits -devenus incontournables, Demons et On The Top Of The World, on ne peut s'attendre qu'à un futur succès !