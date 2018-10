Imagine Dragons : la tracklist du nouvel album, Origins, dévoilée ! 

Imagine Dragons a mis la barre très haute avec le très réussi Evolve, sorti en 2017. Dans trois semaines sortira son successeur, baptisé Origins, et on doit dire qu'on attend le quatrième album du groupe avec impatience. Attendu pour le 9 novembre, le groupe a créé la surprise en annonçant officiellement ce nouveau projet durant leur tournée. Un album express, écrit entre deux concerts. En effet, le groupe a "secrètement travaillé" sur ce dernier et voulait sortir "ça comme ça". Eh bien, on ne va pas s'en plaindre, croyez-nous ! Porté par les titres Natural et Zero, l'album s'annonce plutôt lourd. Alors que leur dernier single, Natural rependait un message précis, celui du self-estim, que peut-on attendre du reste des morceaux ?

"Cet album tourne autour de la recherche de nouvelles terres et l'appréciation de nos racines. Quand nous créons, nous créons sans frontières ni règles (...) "Origins" est un peu la petite soeur de "Evolve". Les deux se complètent parfaitement. Il est frais et sain comparé à la noirceur de "Evolve", et on en est très fier

s." explique Dan Reynolds, leader du groupe.

Un nouvel opus donc une nouvelle tournée à prévoir ? Eh non... Les fans devront se montrer patients car il n'est pas prévu que le groupe reprenne les routes. Du moins, jusqu'à présent. D'autant que les garçons, originaires de Las Vegas, doivent encore assurer deux dates au Mexique pour clôturer leur immense tournée mondiale, Evolve Tour. Pour l'heure, on vous propose de découvrir la tracklist du nouvel album, Origins, composé de 10 titres et disponible en pré-commande sur le site officiel d'Imagine Dragons.

Natural

Boomerang

machine

Cool Out

Bad Liar

West Coast

Zero

Bullet in a Gun

Digital

Only

Stuck

Love