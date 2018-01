Miley Cyrus, Harry Styles, Lorde... Les artistes célèbrent Fleetwood Mac lors d'un concert dédié (VIDEOS)

Tous les ans pendant la semaine des Grammy Awards, la fondation MusiCares organise une grande cérémonie musicale afin d’honorer sa Personnalité de l’année. Des artistes tels Sir Elton John, Bono, Paul McCartney, Bruce Springsteen ou encore Bob Dylan ont déjà reçu ce prix prestigieux et pour la première fois cette année, la récompense a été attribuée à un groupe : Fleetwood Mac. Pour honorer la carrière de la mythique formation (déjà récompensée par deux Grammy Awards), de nombreux artistes étaient réunis vendredi soir au Radio City Music Hall de New York afin de reprendre les plus grands succès de son répertoire. Notamment connu pour son album Rumours, sorti en 1977 et vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, Fleetwood Mac peut se targuer d'avoir influencé plusieurs générations d'artistes. La chanteuse Stevie Nicks a d'ailleurs rendu hommage aux fans qui « ont fait écouter Rumours et Tusk à leurs bébés, qui ont à leur tour grandi et fait écouter ces albums à leurs bébés. » De jeunes admirateurs avaient effectivement fait le déplacement à la cérémonie pour célébrer Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie et Stevie Nicks : Miley Cyrus a offert une superbe reprise de "Landslide" tandis que Lorde, complètement possédée, a présenté une version poignante de "Silver Springs".

Au cours de la soirée, Imagine Dragons, Portugal The Man, Keith Urban, One Republic ou encore Little Big Town se sont succédés sur scène. Le leader de Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, a remercié le groupe pour « avoir changé [sa] vie et celle de tant d’entre nous » avant de reprendre "Never Going Back Again" accompagné d'une chorale. A l'issu de la cérémonie, c'est Harry Styles qui s'est chargé d'annoncer l'arrivée du groupe star de la soirée. « Il y a plusieurs choses que je n’aurais jamais imaginé faire dans ma vie, et partager la scène avec ces légendes en fait partie. Je suis l’un des bébés dont parlait Stevie tout à l’heure », a t-il déclaré avant de rejoindre Fleetwood Mac sur scène. Ensemble, ils ont interprété “The Chain”, titre que le jeune chanteur a l'habitude de reprendre lors de ses propres concerts. La conclusion de cette jolie soirée est bien évidemment revenue à Fleetwood Mac, qui a offert une performance live de ses titres cultes, parmi lesquels "Little Lies" et "Go Your Own Way". Les organisateurs ont annoncé que la soirée avait permis de récolter plus de 7 millions de dollars pour la fondation Musicares, qui vient en aide aux musiciens dans le besoin. La Grammy Week touche à sa fin et s'achèvera avec la traditionnelle cérémonie des Grammy Awards 2018 qui se tiendra cette nuit au Madison Square Garden de New York. Pour les courageux qui ont prévu de veiller toute la nuit pour regarder, on vous dévoile tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie !