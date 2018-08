Imagine Dragons enflamme le plateau de Jimmy Kimmel Live !

L'an dernier sortait Evolve, sans doute l'album le plus détonnant du groupe, jusqu'ici. Depuis, le groupe rencontre un succès monstre même s'il faut avouer qu'il n'était pas à plaindre. Défendu par les titres Thunder, Next To Me ou Believer, l'album rafle toutes les éloges. Et pour cause, il est tout simplement excellent !

Il y a de cela près de 15 jours, Ryan Reynolds et compagnie dévoilait par surprise Natural. Un titre entraînant et surtout, l'hymne de l'ESPN College Football. Eh oui, il fallait bien un morceau explosif pour illustrer le sport préféré de nos amis américains. Et pour l'occasion, les garçons se sont produits sur le plateau du Jimmy Kimmel Live ! et ont défendu le titre à merveille. Un live performance plus que réussi et d'une habilité certaine. Passage obligé pour assurer leur promotion, Imagine Dragons ont tout déchiré sur le plateau. La scène est investie et plutôt bien occupée. Les gars de Las Vegas savent comment mettre le public dans leur poche et surtout, comment assurer sur scène ! Pwaaaa mais quelle montée en puissance ! On vous laisse kiffer le morceau live. Perso, on compte bien le mettre en mode repeat !