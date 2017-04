Imagine Dragons dévoile "Thunder", son nouveau single

Une nouvelle chanson de Haim, le grand retour de Fall Out Boy et maintenant un nouveau titre d’Imagine Dragons ! Décidément, cette semaine est on ne peut plus riche en news musicales et ce n’est pas pour nous déplaire ! Le groupe de Las Vegas mené par Dan Reynolds prépare actuellement son nouvel album et vient d’en dévoiler le deuxième single. Intitulé « Thunder », ce second titre tranche complétement avec les rythmes effrénés de « Believer », le premier extrait. Dans une ambiance minimaliste basée sur quelques beats, Dan Reynolds se confie sur sa jeunesse et raconte comment, dès son plus jeune âge, il s’est toujours battu pour poursuivre ses rêves.

« J'étais tendu, je voulais lâcher prise / Je rêvais de plus grandes choses / Et je voulais laisser ma propre vie derrière moi », chante le leader, visiblement pas peu fier d'avoir pris sa revanche sur ceux qui ne croyaient pas en lui. De quoi faire patienter encore un peu les fans, qui attendent de pied ferme le troisième album studio d’Imagine Dragons. Le groupe américain a commencé a donner quelques interviews pour promouvoir le successeur de Smoke + Mirror et s’apprête déjà à repartir sur les routes. Le quatuor sera notamment à l’affiche du Lollapalooza Paris, aux côtés des Red Hot Chili Peppers, The Weeknd et Lana Del Rey. Ça promet !