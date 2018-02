Imagine Dragons dévoile "Next To Me", un single inédit

L’évolution ne fait que commencer. C’est ce qu’a annoncé Imagine Dragons avant de dévoiler un single surprise totalement inédit intitulé « Next To Me ». Produit par Alex Da Kid, le titre a été diffusé en exclusivité sur Beats 1 dans le show de Zane Lowe avant d’être partagé sur toutes les plateformes de streaming. A l'opposé du single "Believer" et ses tambours battants, cette nouvelle chanson prend la forme d'une ballade romantique, sur laquelle Dan Reynolds remercie celle (ou peut être même plus largement, ceux) qui l'aime et le soutient, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments.

Dans la foulée, Imagine Dragons a annoncé les dates de sa tournée américaine, qui permettra au groupe de sillonner les Etats-Unis tout au long de l’été. Actuellement en pleine tournée européenne pour présenter leur troisième album Evolve, Dan Reynolds & cie seront en concert demain soir à l’AccorHotels Arena. Ils seront également de retour sur le sol français dans quelques semaines pour se produire de nouveau à Paris (3 avril à l'AccorHotels Arena), Bordeaux (4 avril à la Metropole Arena), Montpellier (9 avril à l'Arena Sud de France) et Lyon (10 avril à la Halle Tony Garnier). Inutile de préciser que toutes les dates affichent déjà complet ! En plus des singles cultes d'Imagine Dragons tels « Radioactive », « It’s Time » ou plus récemment "Whatever It Takes", on espère donc pouvoir découvrir « Next To Me » en live pour la première fois demain soir…