Imagine Dragons dévoile le clip de Wrecked et c'est très émouvant (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Imagine Dragons annonçait sur ses réseaux sociaux la sortie anticipée de Mercury : Act 1, son nouvel album, pour le 3 septembre prochain. Trois ans après l'immense succès de Origins et de la grande tournée qui avait suivi, le groupe de rock américain s'apprête donc à faire son retour sur le devant de la scène. Très attendus par leurs nombreux fans, les interprètes de Believer avaient teasé la sortie de ce nouveau projet lors de publications énigmatiques publiées ces derniers mois. Dès à présent disponible en précommande en version CD, vinyle, box, cassette et même en digital, le cinquième album de Imagine Dragons promet d'être explosif et émouvant.

Premier extrait de ce nouveau projet, c'est avec Wrecked, un morceau très fort et rempli d'émotions que les stars américaines frappent un grand coup. Hommage à la belle-sœur décédée de Dan Reynolds, le leader, le titre est une ballade qui devrait nous accompagner tout au long de l'été. "Elle était une lumière. Un phare de joie et de force pour tous ceux qu'elle a rencontrés. Son décès soudain m'a secoué d'une manière que je ne suis toujours pas capable d'exprimer. J'étais avec elle et son frère quand elle est décédée et c'est la première fois dans ma vie que je faisais face à la mort de cette façon" confiait l'artiste dans un communiqué officiel.

Quant au clip, déjà vu plusieurs millions de fois en seulement quelques jours, là-encore l'émotion est palpable. On y voit un homme, interprété par Reynolds, l'air totalement perdu au milieu d'une soirée. En deuil, ce dernier aperçoit le visage de la personne qui lui manque. Dans la rue ou sur la plage, sa présence se fait ressentir partout. A la fin de la vidéo, on aperçoit une photo d'Alisha. Une sorte d'ultime adieu à ce membre si cher de sa famille.