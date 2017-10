Enfin un nouveau single pour Imagine Dragons ! Après l'énorme succès de "Believer" puis celui - un peu moindre - de "Thunder" et son clip intriguant, le groupe américain mise maintenant sur "Whatever It Takes" pour poursuivre l'exploitation de son album. Afin d'illustrer la chanson, un nouveau clip signé Aaron Hymes et Matt Eastin (déjà derrière la caméra pour "Thunder" et "Roots") vient d'être dévoilé. On y voit Imagine Dragons interpréter "Whatever It Takes" sous une pluie torrentielle avant d'être complètement immergé et de disparaître sous l'eau. Alors que Dan Reynolds & cie coulent à pic et se retrouvent face à deux créatures aquatiques pas très avenantes, ils finissent par apparaitre soudainement au milieu du désert, cette fois entourés par des flammes...

Tourné au Bellagio Resort & Casino de Las Vegas, le clip est bourré de références et de messages codés que les fans se sont faits un plaisir de déchiffrer. Si vous êtes vous aussi un fan attentif, on attend bien sûr vos déductions en commentaires ! Les choses se profilent toujours aussi bien pour Imagine Dragons, actuellement en pleine tournée américaine. Sorti en juin dernier, EVOLVE est l'un des albums les plus vendus de l'été aux Etats-Unis et continue de squatter tranquillement le haut des charts. Le groupe sera en concert en France au printemps 2018 et passera par Paris (22 février et 3 avril à l'AccorHotels Arena), Bordeaux (4 avril à la Metropole Arena), Montpellier (9 avril à l'Arena Sud de France) et Lyon (10 avril à la Halle Tony Garnier). Dépêchez-vous, toutes les dates affichent déjà presque complet.