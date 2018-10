Imagine Dragons dévoile la date de sortie (et la cover) de son nouvel album, Origins

Après le succès phénoménal rencontré par Evolve (troisième album d'Imagine Dragons), on attendait avec impatience le numéro 4. Et visiblement, ce nouvel opus devrait arriver plus vite que prévu : Origins est prévu pour le 9 novembre prochain. Du moins, à en croire le compte Twitter du groupe. Si avec l'opus précédent, Imagine Dragons a battu des records, il faut reconnaître que nous ne sommes absolument pas inquiets en ce qui concerne l'accueil réservé au prochain.

Origins, le nouvel album d'Imagine Dragons

our brand new album ORIGINS

out everywhere November 9

PREORDER NOW: https://t.co/OcH6Eq0qHW pic.twitter.com/kz4Dogxmjh

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) 4 octobre 2018

Et justement, en parlant d'Origins, Dan Reynolds s'est confié sur ce disque à venir : "Avec cet album, on parle d'explorer de nouveaux chemins mais aussi de l'importance des racines. Lorsque nous créons, nous n'avons pas de barrière, pas de règle. On trouve ça génial de pouvoir faire de la musique qui nous semble nouvelle", a t-il confié. Côté production, sachez que Joel Little (qui a notamment travaillé avec Lorde) s'est penché sur le projet. Il faudra donc patienter encore quelques semaines pour découvrir Origins mais la bonne nouvelle, c'est qu'en attendant, vous pouvez découvrir le morceau composé par Imagine Dragons pour Les Mondes de Ralph 2.