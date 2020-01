Imagine Dragons : Découvrez leur nouveau clip pour Nothing Left to Say (VIDEO)

Au tout début de leur carrière, en 2012, les membres d'Imagine Dragons dévoilent le morceau Nothing Left To Say sur l'album Night Vision. Seulement voilà, il semblerait que le quatuor soit d'humeur nostalgique ces derniers jours puisqu'ils viennent seulement maintenant de publier sur YouTube le clip vidéo de ce titre datant d'il y a 8 ans. Signée Patrick Foch, cette réalisation magnifique met en scène un couple en train de danser sur une pellicule en noir et blanc. Peu à peu, la vidéo se transforme en véritable ballet aquatique.

"’Nothing left to say’ est sorti sur notre premier album Night Visions il y a à peu près 8 ans. Nous avons du mal à réaliser que ça fait si longtemps. Nous sommes tombés amoureux de cette vidéo faite par quelques-uns de nos amis en France et nous voulions la partager avec vous tous." s'est confié le groupe sur son compte Twitter. Une seconde jeunesse pour ce classique du groupe de rock alternatif américain qui devrait ravir leurs nombreux fans.