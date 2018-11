Imagine Dragons : Bad Liar, le nouveau single avant la sortie de l'album

Depuis quelques semaines, Dan Reynolds et sa bande teasent Origins, le nouvel album d'Imagine Dragons. Après le succès incontestable de Evolve, la formation américaine s'apprête une fois de plus à prendre les charts d'assaut et probablement à battre de nouveaux records. Pour préparer le terrain, Imagine Dragons a déjà dévoilé quelques singles prometteurs : il y a d'abord eu Natural et, plus récemment, Zero (à retrouver sur la bande originale Des Mondes de Ralph 2). Origins sera dévoilé le 9 novembre prochain et pour faire patienter (encore un peu) les fans, le groupe a dévoilé Bad Liar. Accrochez-vous, c'est LA chanson de rupture par excellence. C'est poignant, c'est triste et c'est beau. Bref, du grand Imagine Dragons.

"Lorsque l'on compose, nous n'avons pas de limites, pas de règles", avaient confié le leader dans le trailer de l'album. Et justement, avec ce morceau, Dan Reynolds est allé chercher au plus profiond de lui : Croyez-le ou non, cette chanson, il l'a écrite avec Aja Volkman (son ex-épouse) alors qu'ils faisaient face à une rupture imminente. "J'ai vécu un divorce mais je n'ai jamais signé les papiers", a confié le leader à Zane Lowe. "J'étais à la maison et on a décidé de tout suspendre une minute. Quand on a écrit le morceau, on savait très bien ce qu'il évoquait mais, nous n'en n'avons pas parlé". Poignant, on vous l'avait dit. On vous laisse écouter cette pépite, pleurer toutes les larmes de votre corps et... la remettre.