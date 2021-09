Imagine Dragons au sommet des charts avec son album Mercury : Act 1

Il y a quelques semaines, Imagine Dragons dévoilait Mercury : Act 1, son nouvel album studio. Trois ans après l'immense succès de Origins et la grande tournée qui avait suivi, le groupe de rock américain fait donc un retour remarqué sur le devant de la scène. Très attendus par leurs nombreux fans, les interprètes de Believer avaient teasé la sortie de ce nouveau projet lors de publications énigmatiques publiées ces derniers mois. Le titre Wrecked avait également été dévoilé en amont. Désormais disponible, le cinquième disque du groupe s'est hissé directement dans le Top 10 du Billboard 200. Une prouesse qui confirme le succès planétaire de la bande depuis ses débuts.

Ecoulé à plus de 31 000 exemplaires pour sa première semaine d'exploitation, Mercury : Act 1 a surtout été streamé plus de 17 millions de fois sur les plateformes spécialisées. Alors que le groupe devrait entamer une immense tournée aux Etats-Unis dès le mois de février 2002 (dix-sept dates ont été programmées), plusieurs sources affirment déjà que les quatre musiciens originaires de Las Vegas pourraient enchainer avec une tournée dans le monde entier. Un retour qui s'annonce d'ores et déjà très émouvant pour Imagine Dragons puisque certains titres de l'album rendent hommage à des personnes de leur entourage décédées ces derniers mois. Rappelez-vous, on vous expliquait il y a peu que le titre Wrecked était un hommage à la belle-sœur de Dan Reynolds. Une émotion palpable sur le disque qui devrait toutefois laisser place à la joie pour le groupe de retrouver enfin son public en live. Du moins, c'est ce que l'on espère !