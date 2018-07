Imagine Dragons : Natural, leur nouveau single

Le groupe américain, originaire de Las Vegas, fait sans nul doute partie des groupes de pop/rock les plus influents de ces dernières années. Pour cause, avec leur troisième album Evolve, les garçons battent des records. Double disque de platine, rien que ça ! Un album puissant défendu par Believer, Thunder et Whatever It Takes. Trois morceaux d'envergures.

Après Next To Me sorti en février dernier, et dont le clip atteint plus de 12 millions de vues, Imagine Dragons dévoile aujourd'hui un tout nouveau single, Natural. Un son entraînant et vivifiant. Aucun doute, le titre est de taille à devenir, lui aussi, un hit incontournable. Le leader du groupe, Dan Reynolds se confie à la presse sur ce nouveau titre.

" Vivre dans un monde de chien où chacun essaye de se bouffer, les uns les autres peut faire ressortir le pire en nous- et parfois le meilleur. Ce serait un mensonge de dire que je n'ai jamais été sceptique sur certaines choses durant la dernière décennie de ma vie. Cependant, je crois que lorsqu'on apprend vraiment à s'aimer, le regard et les remarques des autres deviennent insignifiantes. "Natural" est au sujet de l'acceptation de soi et sur le fait d'être capable de tenir debout qu'importe les adversités que l'on rencontre sur notre chemin." commente-t-il.

Le message porté par le quatuor est ainsi entendu. On vous laisse découvrir, ci dessous, le morceau.