Imagine Dragons : 4 singles consécutifs classés numéro 1 au top Billboard ! 

On n'arrête plus le groupe originaire de Las Vegas ! La route menant au succès n'est plus à chercher concernant Imagine Dragons. On dirait même que le quatuor est bien encré dessus et ne compte pas dévier du trajet. Un nouvelle consécration à ajouter sur leur longue liste...

Qu'ont Natural, Thunder, Whatever It Takes et Believer en commun ? Hormis le fait qu'ils soient tous d'Imagine Dragons, bien sûr. Alors ? Une réponse ? ... Vous donnez votre langue au chat ? Parfait ! Eh bien, les quatre singles ont connu et connaissent encore la consécration au top Billboard Hot Rock Songs. Et ça, il faut dire que c'est un exploit de taille !

Leur nouveau morceau Natural suit donc les traces de ses trois prédécesseurs. On retrouve Believer avec 29 semaines consécutives en tant que numéro 1 suivi de Thunder avec 22 semaines et Whatever It Takes avec 17 semaines. Et sinon, vous comptez investir encore longtemps le top Billboard, les gars ? Non parce que perso, ça ne nous dérange absolument pas ! On adore Imagine Dragons et leur domination est amplement justifiée. Natural a même atteint les 36 000 téléchargements et les 5.7 millions de streams, selon Nielsen Music. En s'inscrivant ainsi une neuvième fois dans le top 10, Imagine Dragons égalise Muse et talonne Cage The Elephant qui détient le record de 10 top 10 atteint depuis 2010.