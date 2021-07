Imaginary Love, le premier album de Digitalz est disponible et c'est à découvrir sans plus attendre

Après une (longue) attente, Digitalz nous offre son premier opus - Imaginary Love : porté par des singles efficaces tels que Beg For It, Ritual ou encore Invisible, ce premier essai est de loin l'un des albums qui rythmera l'été.

Imaginary Love est disponible

Pour ouvrir, le duo parisien a choisi Welcome - où le piano se mêle à la mélodie, imprimant une tension montante et se joint aux instrumentalisations orchestrales et électroniques. Ce premier titre donne le ton et instaure le style percutant de Digitalz. Si quelques morceaux ont déjà pu être découvert par le public, Imaginary Love nous propose quelques inédits savoureux : par exemple, Falling In’ feat.TheNamless est sûrement la promesse la plus estivale de l’album. Ce titre sublime la voix riche et texturée de TheNamless, mettant naturellement en valeur des éléments de production tels que des synthés 80’s, une slap basse ronde avec une touche planante pour accompagner le tout - sans aucun doute LE morceau qui fera danser cet été. Et ce n'est pas tout : Noami Wild participe -elle aussi- à ce projet : l’artiste -connue pour avoir posé sa voix sur ‘Higher Ground’ d'Odesza et ‘Glass House’ de Machine Gun Kelly- apporte une tout autre dimension au morceau.

‘Imaginary Love’ symbolise parfaitement la polyvalence du duo, la recherche indéniable de mélange des genres sans limite de style, tout en ayant une couleur clairement définie. Bref, c'est l'album à découvrir sans plus attendre.