Ils divorcent... à cause d'un site de rencontres !

On ne le dira jamais assez, être en couple demande beaucoup de travail sur soi et de compromis. Mais pour qu'un mariage tienne, le plus souvent, on essaie de rester fidèle (c'est mieux). Justement, en 2007, un couple basé en Bosnie a divorcé à cause d'un site de rencontres. On vous explique !

Un couple divorce à cause d'un site de rencontres

Ils se draguaient l’un et l’autre sous de faux noms... Evidemment, ils ont fini par le découvrir ! Ils l'ont compris au moment de leur première rencontre. Imaginez deux minutes tomber sur votre mari (ou votre femme), la surprise ! Le couple aurait pu repartir sur des bases plus saines mais visiblement, ils ont préféré le divorce.

Et, peut-on les blâmer ?