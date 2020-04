Ils dansent sur les toits d'un hôpital pour encourager le confinement (VIDEO)

Tous les soirs, à 20 heures, nous nous dirigeons sur le pas de notre porte ou aux rebords de nos fenêtres afin d'applaudir le personnel soignant qui se bat tous les jours pour venir à bout du COVID-19 ! Cette fois-ci, il semblerait que ce soit le personnel soignant. En effet, les soignants des urgences du CHU Henri Mondor, à Créteil dans le Val-de-Marne ont décidé de se lancer le défi d'encourager les gens à rester confinés chez eux. Pour cela, ils se sont lancés dans l'organisation et le tournage d'une chorégraphie millimétrée depuis le toit de leur lieu de travail. Postée ce vendredi sur Facebook, la vidéo a déjà été vue plus de 180 000. Un succès qui n'est pas pour déplaire aux principaux intéressés et qui pourrait bien atteindre le but escompté. On vous laisse profiter de ce joli moment.