Il trouve 72.000 de francs dans son faux plafond... mais, trop tard !

Direction les Côtes d'Armor et plus précisément à Saint Brieuc. Ivory, un jeune trentenaire a découvert un trésor pendant alors qu'il était en pleine rénovation de son appartement. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle. Mais, il y un petit détail qui coince - un léger détail. On vous explique :

money, money

Ivory a trouvé 72.900 francs dans son faux plafond ! Alors évidemment, c'est une belle surprise. Mais... il est trop tard ! Sur le moment, le jeune homme était heureux de sa découverte. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'on ne peut plus changer les francs depuis 2012 ! Les curieux seront ravis d'apprendre que 72 000 francs valent 11.113 euros... mais, ce n'est pas perdu ! Selon Ouest-France, il réfléchit à les utiliser pour “tapisser le mur de ses toilettes”. Il est persuadé que cet argent a été volé pendant un hold up dans les années 90.