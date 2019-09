Il se rend au travail tous les jours... en jet ski !

On a trouvé le héros du jour ! Aux Etats-Unis, David Pike en avait assez de se rendre au travail en métro. Résultat, il carrément choisi de s'y rendre en Jet Ski ! A 34 ans, David vit Jersey City et travaille à Brooklyn - soit, de l'autre côté de l'Hudson. «C'est tellement amusant», confie t-il en évoquant son jet ski acheté sur la toile.

Au-delà du fun, le jet ski est aussi (et surtout) un véritable gain de temps ! «Avant, pour me rendre au travail, cela me prenait 1h30 de trajet, avec un bus, le métro et encore un bus. Alors qu'en jet-ski, je mets seulement 15 minutes», explique t-il. Le plus beau, c'est que David n'a aucun souci pour stationner son jet ski, "qui a trouvé sa place sur un ponton réservé au kayak", précise CNews.

Et ce n'est pas l'hiver qui lui fait peur ! «J'ai une combinaison, donc je compte bien tenir jusqu'au mois de novembre». Alors, vous n'auriez pas envie de tenter ?