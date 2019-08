Il se fait contrôler sans permis et arrive au commissariat... en voiture !

Direction le Pas-de-Calais, où un automobiliste audacieux s'est présenté au commissariat en voiture... alors qu'il avait été contrôlé sans permis de conduire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est fait contrôlé par les autorités à Hersin-Coupigny (selon la Voix du Nord) alors qu'il était en état d'ébriété et sans permis (on commence déjà bien). Evidemment, les gendarmes le repèrent et le convoquent. Vous l'aurez compris, il s'est présenté à la gendarmerie au volant de sa voiture.

Il roule sans permis et se présente au commissariat en voiture

Ni une ni deux, la voiture a été placée à la fourrière et l'homme devra comparâitre au tribunal de Bethune. Il risque 4.500 euros, deux ans de prison et une impossibilité de passer le permis...!