Il s'entraîne pendant 15 ans et remporte Qui Veut Gagner des Millions !

Vous le savez, en France, c'est notre Camille qui présente Qui Veut Gagner des Millions ! Et on à qu'un hâte, le voir atteindre le millions d'euros avec l'un de ses candidats. En Allemagne, Jan Stoh est celui qui est arrivé au bout du jeu et, pas n'importe comment ! Tenez-vous bien, il s'est entraîné pendant 15 ans... dans un studio reconstitué dans sa cave. On vous explique : il postulait depuis 15 ans pour participer à l’émission. Pour être prêt, il s’est entraîné avec 1407 épisodes. Il a construit un plateau télé dans sa cave pour se mettre dans les vraies conditions.

Pour célébrer les 20 ans de QVGDM, la production lui a enfin proposé de jouer… Il a remporté le million ! Jan Stoh ne veut pas quitter son travail d'avocat, il veut utiliser son million d'euros pour acheter un nouveau costume, partir en vacances en Australie, et donner de l'argent à une organisation caritative..! Un joli geste !