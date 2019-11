Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène en Angleterre et plus précisément dans le Devon ! Là-bas, les policiers ont arrêté un conducteur suite à un accrochage entre deux voitures... alors on vous rassure, plus de peur que de mal. MAIS, si le conducteur a été arrêté par les forces de l'ordre, ce n'est pas pour son implication dans l'incident.

Il roule sans permis depuis 50 ans

Croyez-le ou non, La Depeche rapporte qu'il roulait sans permis depuis près de 50 ans ! Et le pire, c'est qu'il n'a jamais été arrêté. Sans cet accrochage, les policiers l’auraient peut-être encore laissé rouler très longtemps. Il a désormais l’interdiction d’avoir un futur permis de conduire et va avoir une très grosse amende.