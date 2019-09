Il renverse du café sur son tableau de bord, le pilote est forcé d'atterrir !

Décidément, on a quelques chose pour les pilotes en ce moment dans le Virgin Tonic ! On vous a parlé de cet élève forcé d'atterrir seul ou encore de ce pilote EasyJet qui, même en vacances, a pris les commandes d'un vol. Cette fois, on déterre une ancienne news : Souvenez-vous, un avion qui reliait Francfort à Cancun avait été forcé d'atterrir. Eh bien maintenant, les enquêteurs britanniques savent enfin pourquoi l'engin a été forcé de se poser ! Tenez-vous bien :

On sait pourquoi l'avion a dû atterrir !

"Le pilote principal avait mis le café sur sa table de service lorsque celle-ci a été renversée. La majeure partie du liquide s'est alors renversée sur les genoux du commandant et une petite quantité s'est déversée sur le tableau de bord, dont certaines parties sont devenues assez chaudes pour commencer à faire fondre l'un des boutons, entraînant l'échec des panneaux de contrôle et des problèmes de communication", relate CNews. Pour la sécurité des passagers, l'avion a été détourné à Shannon (Irlande).

Rassurez-vous, une procédure s'assure maintenant que des couvercles de gobelets sont fournis pour tous les vols.