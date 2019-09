Il récupère sa soeur à l'école avec la musique des années 2000 à fond et ça n'a pas de prix (VIDEO)

Imaginez deux secondes revenir au collège : vous sortez de cours et là, votre frère débarque en voiture avec la musique à fond. Mais attention, pas n'importe quelle musique ! Non, le meilleur des années 2000 ! L'idée ? Lui faire honte, forcément. Au programme, la crème de la crème de l'époque : Pop, Lock & Drop it de Huey (2008), Lip Gloss de Lil Mama (2008) Hollaback Girl de Gwen Stefani (2004), Laffy Taffy (Fraze & Shan Tha Don Remix) de D4L, Shots de LMFAO Ft Lil Jon (2009) et Get Low de Lil Jon & The East Side Boyz Ft Ying Yang Twins (2003)... bref, le meilleur.

Un frère va chercher sa soeur au collège avec la musique à fond - Zapping

On ne va pas se mentir, si sa petite soeur est gênée, nous, on aurait adoré !