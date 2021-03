"Il n'y a plus de groupe aujourd'hui" : Adam Levine se confie sur le monde de la musique !

Maroon 5 est bel et bien de retour ! Après l'immense succès du titre Memories, sorti en 2019 et qui cumule plus d'un milliard de streams sur Spotify, Adam Levine et ses coéquipiers nous offrent Beautiful Mistakes. Et il était temps. Un morceau entraînant que le groupe a souhaité interpréter en collaboration avec Megan Thee Stallion, une rappeuse américaine. À l'occasion de cette sortie exceptionnelle, Adam Levine était l'invité de Zane Lowe dans un entretien exclusif pour Apple Music. Le chanteur de 41 ans est notamment revenu sur les débuts de son célèbre groupe mais aussi sur leur parcours dans un milieu en constante évolution. Et visiblement, l'artiste avait pas mal de choses sur le coeur...

"Quand le premier album de Maroon 5 est sorti, il y avait encore d'autres groupes. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de groupe aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ?" balance Adam Levine au célèbre journaliste. "Ce qui me rend un peu triste, c'est qu'il y avait des groupes. Il n'y a plus de groupes, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se meurt. Je sais qu'il y a encore beaucoup de groupes, et peut-être qu'ils ne sont pas autant sous les feux de la rampe, ou sous les feux de la rampe pop, mais j'aimerais qu'il y en ait plus autour" a alors expliqué le chanteur. De quoi attiser les foudres de certains dont les membres du groupe Garbage qui lui ont sèchement demandé ce qu'ils étaient après la lecture de ses propos. "Que sommes-nous, Adam Levine ? DES CHATS ?!?!?" ont-ils écrit sur leurs réseaux sociaux. En voilà un qui aurait mieux fait de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler !