Il mange des chips dans l'avion pour ne pas porter son masque, la sortie de la Playstation 5 et un britannique utilise son serpent comme masque... Les news du Virgin Tonic !

La nouvelle a choqué tout le Royaume-Uni ! Et il y a de quoi ! Lundi 14 septembre, un passager à priori lambda est monté dans un bus près de Manchester. Seulement voilà, en guise de masque, cet homme avait son énorme serpent autour du cou. "Au début, je pensais qu'il portait un masque vraiment funky, puis il l'a laissé ramper autour de la barre du bus" a confié l'un des passagers avant de préciser que "Personne n'a vraiment été dérangé, mais quelqu’un à l’arrière du bus a pris une vidéo. C'était vraiment divertissant." Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on voit une personne qui promène un tel animal de compagnie.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de jeux vidéos ! Si ces derniers l'attendaient avec impatience, le compte Twitter de Playstation France vient d'annoncer officiellement la sortie de sa dernière console pour le 19 novembre prochain. Il faudra donc s'armer d'encore un peu de patience avant de découvrir, dans quelques semaines, ce que nous réserve la toute dernière version de cet appareil devenu légendaire. Annoncée au prix de 499,99 euros (prix maximum conseillé), la Playstation 5 se veut moderne et ultra design. Pour les plus petites bourses, une version "digital edition" dépourvue de lecteur Blu-ray sera disponible à 399 euros.

Rendez-vous le 19 novembre !(prix maximum conseillés) pic.twitter.com/n1r6Mv75lk — PlayStation France (@PlayStationFR) September 16, 2020

C'est le troisième plus gros gain de l'histoire des jeux de hasard en France ! Après l'énorme buzz autour de ces fameux 157 millions d'euros à l'Euromillions, il semblerait qu'un couple se soit enfin décidé à valider son ticket du tirage du 1er septembre. Un joli coup qui leur permet ainsi de rentrer dans le classement des 500 personnalités les plus riches de l'Hexagone. Validé à Sélestat, en Alsace, le ticket présentait parfaitement les cinq bons numéros (4, 8, 10, 33, 46) et les deux bonnes étoiles (8 et 11).

157 millions d’euros ! C’est la somme remportée par un Français à Euromillions - MyMillion. Que feriez-vous avec un si gros jackpot en poche ? ???? pic.twitter.com/KTn9VrXfV1 — FDJ (@FDJ) September 2, 2020

Confirmé par France Bleu, la nouvelle a aussitôt attiré l'attention des internautes et de l'équipe du Virgin Tonic. Que faire avec un telle somme ? Dois-je arrêter de travailler ? Dois-je partir vivre à l'étranger ? Toutes ces questions que l'on se pose en imaginant gagner le jackpot n'ont donc plus lieu d'être. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour nous. Mais pourquoi pas une prochaine fois ? Ça n'arrive pas qu'aux autes. La preuve. "C'est madame qui a vérifié les numéros juste avant de se coucher" précise le mari de la gagnante dans Le Parisien.

Vous le savez, nous le savons, il le sait... Bref, tout le monde est au courant du fait qu'il est impératif de porter son masque dans la plupart des lieux publics. Et plus particulièrement dans les avions, où le manque d'aération et la promiscuité génèrent encore plus de risques face à la pandémie du coronavirus. Toutefois, il semblerait que ces faits ne concernent pas un passager britannique qui pensait avoir trouvé la technique ultime pour ne pas avoir à respecter les règles de la compagnie. Une mise en scène qui n'a pas été du goût de tout le monde...

En effet, il y a quelques jours, Michael Richards a pris un avion à destination de Tenerife, aux îles Canaries. Bien décidé à ne pas porter son masque, ce dernier a alors eu l'idée de manger durant toute la durée du trajet, soit près de 4 heures. "J’ai regardé, avant de prendre l’avion, combien il y avait de chips dans un tube de Pringles, et ensuite, je l’ai divisé par le temps de vol pour savoir à quel rythme je devais les grignoter" a expliqué l'homme qui a été fortement critiqué par les internautes. Des réactions qui ne l'ont pas perturbé plus que ça puisque il a mis fin à toutes les discussions en écrivant "Ceux qui me critiquent sont assis chez eux au Royaume-Uni, sous la pluie, alors que nous prenons le soleil à Tenerife." Voilà qui est dit !