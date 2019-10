Il déplace sa maison... pour avoir vue sur la mer !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène donc aux Etats-unis ! Là-bas, un américain, Christian Neely, il vient d’acheter une maison du 17ème siècle à Easton... et devenez quoi, il a décidé de déplacer sa maison pour avoir vue sur la mer ! Pour la modique somme d'un million de dollars, il a donc totalement changé de cadre de vie.

Grâce à un bateau, Christian Neely a déplacé sa maison de 80 km. La maison fait 400 tonnes et maintenant, il vit maintenant à Queenstown. Selon le Dauphiné Libéré, il a tout organisé pour pouvoir la transporter et la déplacer un peu plus loin pour avoir sa vue mer.

Ah, si tout était aussi simple !