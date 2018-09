Indochine, Tom Walker, Dua Lipa... les clips de la semaine !

Côté clips cette semaine, il ne fallait pas manquer celui de Lana Del Rey. La chanteuse est de retour avec un nouveau single, Mariners Apartment Complex. La vidéo a été filmée par sa soeur et évidemment l'on y retrouve tout l'univers de la chanteuse. Aussi, Dua Lipa nous a offert une version live de IDAF - le genre de vidéo qui donne vraiment envie de la voir en concert. On poursuit avec Indochine, qui, après un court teasing, a dévoilé le clip de Song For a Dream.

Aussi, ne manquez pas le clip de Good Charlotte, Prayers. On vous le promet, il vous fera réfléchir. Enfin, Tom Walker continue de teaser son premier album (What a time to be alive) avec un nouveau single, Angels.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux clips !