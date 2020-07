Iggy Pop : The Passenger a enfin son clip (VIDEO)

Il y a 43 ans, Iggy Pop faisait sensation avec The Passenger - un morceau qui, finalement, deviendra culte. Si le titre n'avait encore jamais connu de clip jusqu'à présent, c'est désormais chose fait : la vidéo (en noir et blanc, s'il vous plait) est là et elle est à découvrir sans plus attendre :

« Merci à Simon Taylor pour ton talent et merci à Esther Friedman et Paul McAlpine d'avoir partagé des images de l'époque de "The Passenger" (...) qui résume véritablement cette période », écrit Iggy Pop sur ses réseaux sociaux. Ce clip (tardif) est un bon compromis avant de retrouver la légende sur scène : notez que les concerts chargés de défendre son dernier album (sorti en 2019) ont été repoussés en raison de la crise sanitaire actuelle. Mais, ce n'est que partie remise !