If You Really Love Me (How Will I Know), un titre signé David Guetta, MistaJam & John Newman à écouter sur Virgin Radio !

A 53 ans, David Guetta est inépuisable ! Alors qu'il a repris le chemin des scènes du monde entier depuis l'assouplissement des restrictions sanitaires concernant les rassemblements, le DJ français en profite pour dévoiler des sons de manière très régulière. La preuve, en plus de ses titres Heartbreak Anthem et Love Tonight, un remix de Shouse, l'artiste aux millions d'albums vendus vient de dévoiler le morceau If You Really Love Me (How Will I Know), aux côtés de MistaJam et John Newman. Une magnifique reprise de Whitney Houston à découvrir sur les ondes de Virgin Radio en ce moment !

Avis à tous les nostalgiques qui se déhanchaient sur le célèbre tube de la chanteuse américaine lors de sa sortie en 1985 ! Le DJ français le plus connu au monde a décidé de lui offrir une nouvelle jeunesse. "Qui peut résister au refrain d’un tel classique comme 'How Will I Know' ? Avec ses grooves piano house old school, il brille comme le soleil. Cette collaboration avec MistaJam et John Newman a donné la chanson de l’été 2021" confiait ce dernier dans un communiqué de presse officiel. Un remix un peu particulier puisqu'il modifie même légèrement le message du morceau, comme le précise MistaJam : "C’était cool de changer la signification de cette chanson: au lieu de parler du début d’une relation, elle parle maintenant de sa fin". Un véritable tube de l'été en puissance qui a déjà dépassé le million d'écoutes en seulement 24h sur Spotify, ça promet !