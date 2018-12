I Found You par Benny Blanco ft. Calvin Harris, votre #VirginFriday cette semaine !

Vous connaissez le principe : chaque semaine, Virgin Radio choisit un hit à connaître absolument, la petite découverte à ne surtout pas manquer. Après Control (Feder) ou encore Sail Away par Mome, on vous propose cette fois d'écouter I Found You par Benny Blanco et Calvin Harris ! On ne vous fera pas l'affront de vous présenter Calvin Harris, DJ britannique dont la réputation n'est plus à faire. Après le succès de One Kiss (ft. Dua Lipa) ou Promises (ft. Sam Smith), il nous revient avec un hymne taillé pour les dance-floors.

De son côté, Benny Blanco a cartonné avec Eastside. Quand les deux artistes se retrouvent sur un titre, le résultat est détonnant. La bonne nouvelle, c'est que I Found You sera en écoute toute la journée sur Virgin Radio !