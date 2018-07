Hyphen Hyphen : Like Boys, le remix par Domenico Torti à écouter d'urgence !

Après un premier album réussi, Hyphen Hyphen est de retour dans les bacs (et dans les charts) avec HH, un second opus réussi et surtout, beaucoup plus audacieux. La formation française a pris le temps de travailler avec les plus grands et ce qui en ressort, c'est un album qui -comme le précédent- est fait pour la scène. Le premier single, Like Boys a littéralement fait son effet - les auditeurs présents à la session studio avec le groupe peuvent d'ailleurs en témoigner. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est que quelques remixes sont d'ores et déjà disponibles sur les plateformes. Et parmi eux, il y en a un qui se démarque, celui de Domenico Torti. Ecoutez plutôt :

Domenico Torti n'en n'est pas à son coup d'essai puisqu'il s'est déjà attaqué à des monstres de la musique tels que Justice, Daft Punk, Christine & The Queens et, plus récémment, Lenny Kravitz (si vous n'avez pas écouté son remix de Low, il est temps de le faire).

Si le nom de Domenico Torti ne vous est pas inconnu, c'est probablement parce qu'il s'est produit plusieurs fois sur la scène d'Electroshock. Et croyez-nous, vous n'avez pas fini d'entendre son style groovy !