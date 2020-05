Hyphen Hyphen dévoile le clip de Young Leaders

Hyphen Hyphen poursuit la promotion de Like Boys, son dernier opus. Pour le défendre, le trio est allé à la rencontre de son public européen - en profitant pour tourner les images d'un clip qui, à l'heure du confinement, sonne différemment : l'on y voit Santa et ses acolytes qui, avec fougue, profitent de la liberté des concerts, de la scène mais aussi de la jeunesse.

“En tant que Queer, ils ont dû parfois « renaître » au monde et transformer leurs failles en lumière. De la même manière, la crise sans précédent que nous traversons peut être l’occasion de prendre un nouveau départ, plus lumineux, pour tou.te.s, et de pouvoir changer les choses, qui que l’on soit", nous explique t-on. Et c'est vrai : après la tempête et cette période incertaine, il y aura le renouveau et, on l'espère, de nombreux concerts !