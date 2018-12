Hyphen Hyphen dévoile le clip de Mama Sorry et c'est à voir de toute urgence

Véritable phnéomène dans l'hexgone, groupe inclassable et totalement libre, Hyphen Hyphen continue de se faire une place dans le paysage musical français. Après le succès incontestable de Like Boys, le trio a choisi Mama Sorry en guise de single - tout aussi efficace, d'ailleurs. La bonne nouvelle c'est que si vous attendiez le clip, il est enfin là. Teasé sur les réseaux sociaux, ce dernier est incroyablement puissant. Le message ? Soyez fier(e), soyez vous-même.

"Une ode à la liberté, un cri de courage lorsque l'on sait Ô combien il est difficile d'assumer ses orientations sexuelles malgré le regard des autres", signe le trio sous la vidéo. Mama Sorry est de loin l'hymne que nous attendions tous, c'est le genre de morceau que l'on crève d'hurler sur scène. Et en parlant de scène, sachez qu'Hyphen Hyphen est en tournée dans toute la France et qu'en juin prochain, vous pourrez applaudir le phénomène au Zénith de Paris.