Hunger Games : Un prequel en préparation pour la saga culte

Souvenez-vous de Katniss, Peeta ou encore de Gale. Ca vous revient ? Oui, on parle des personnages emblématiques de The Hunger Games. La saga qui a propulsé Jennifer Lawrence au sommet a marqué toute une génération et visiblement, elle n'a pas terminé : un prequel de The Hunger Games serait en préparation - du moins, si l'on se base sur la confirmation de Suzanne Collins, auteure de la saga.

Un prequel en préparation

Le fameux prequel se déroulerait près de 64 ans avant le premier volet de la saga : "La période de dix ans de reconstruction après la guerre, que beaucoup appellent 'Les Jours Noirs" - alors que Panem a dû mal à se remettre, permet aux personnages de s'interroger et définir leur vision de l'humanité", peut-on lire dans Vulture. Si vous sautez déjà de joie à l'idée de retrouver l'univers de The Hunger Games, ne criez pas victoire trop vite : oui, un prequel est annoncé en livre. Mais, pour l'heure, rien n'a été confirmé pour le grand écran (même si nous avons bon espoir) ! Il ne reste plus qu'à attendre, la publication !