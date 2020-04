Hunger Games, La La Land, Dirty Dancing... De nombreux films disponibles gratuitement sur YouTube !

Les semaines s'enchaînent... et se ressemblent toutes ! Alors que nous sommes confinés chez nous pour une durée encore indéterminée, il semblerait que les activités commencent à manquer ! Pour pallier à l'ennui de plus en plus fréquent de nos journées, certaines âmes charitables ont décidé d'offrir un cadeau exceptionnel au grand public. En effet, les studios Lionsgate, très célèbre aux États-Unis, viennent d'annoncer qu'ils diffuseraient gratuitement sur YouTube certains de leurs projets les plus connus.

En cette période de confinement, ils donnent rendez-vous tous les vendredis à partir du 17 avril (et jusqu'au 8 mai) sur la plateforme de vidéos en ligne pour la diffusion d'un long-métrage. Ces séances de cinéma se feront dans le cadre des Lionsgate Live! A Night at the Movies et l'on pourra retrouver de grands films tels que Hunger Games le 17 avril, Dirty Dancing le 24 avril, La La Land le 1er mai et John Wick le 8 mai. Alors, ça vous tente ? Tenez vous prêts car ces diffusions auront lieu à 3 heures du matin, heure française.