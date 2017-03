Huko ft. Cozy : Blind, le son Virgin Friday de la journée

Tous les vendredis, Virgin Radio régale votre playlist et vos oreilles et vous faisant découvrir son coup de coeur du moment dans votre rendez-vous hebdomadaire le Virgin Friday. Après Busy P et son titre Genie en featuring avec Mayer Hawthorne la semaine dernière, place de nouveau au son électro avec Huko et Cozy en featuring sur Blind ! Huko est un trio de producteurs français originaires de Montpellier, Pau et Bordeaux. À eux trois, ils fusionnent l’énergie de la house music, les inspirations mélodieuses de la french touch ainsi que la vitalité de l’EDM. Un mélange détonnant qu’on peut découvrir à travers leur morceau Blind sur lequel le Breton Cozy pose sa voix. Avons-nous là la bande son parfaite de ce printemps ?

Si le titre Blind vous a séduits, nous avons une bonne nouvelle, il sera en écoute toute la journée sur l’antenne de Virgin Radio à l’occasion du Virgin Friday, votre nouveau rendez-vous musical de la semaine. Tous les morceaux de Huko sont à retrouver sur leur Soundcloud par ici, surveillez-les de près, on risque d’en entendre parler dans les prochains mois…