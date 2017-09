HUKO : Can't Get Over You, votre son #VirginFriday

C'est tout nouveau c'est tout frais, c'est votre son #VirginFriday ! Après vous avoir proposé le dernier Avicii, "Lonely Together" en duo avec Rita Ora la semaine dernière, aujourd'hui Virgin Radio active le mode découvertes ! Eh oui, direction Montpellier pour faire connaissance avec deux jeunes producteurs qui ont pris le nom de HUKO (mélange de leur prénoms Nicolas et Hugo). Souhaitant déjà rejoindre la dynastie de la French Touch, le duo n'hésite pas à mêler house tropical, pop et électro dans ses compositions. Envie de voir à quoi ça ressemble ? Ça tombe bien, HUKO sort aujourd'hui le titre "Can't Get Over You" en duo avec ATLAS et comme d'habitude vous pouvez écouter le titre toute la journée sur Virgin Radio !

Vous aussi vous vous êtes dit "WOW" à la première écoute ? C'est l'effet que fait le futur tube "Can't Get Over You", et comme souvent, vous l'aurez entendu en premier sur Virgin Radio ! Si comme nous vous êtes conquis par ce nouveau titre, on vous conseille alors de faire un tour sur leur page SoundCloud où d'autres pépites se cachent. L'année 2017 sera celle de HUKO ? À notre humble avis, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce binôme dans les prochaines semaines... Bon vendredi et surtout bon week-end à tous !