Huit ans après sa mort, Whitney Houston sera de retour sur scène en 2020

On n'arrête pas le progrès. Et plus le temps passe, plus on semble vivre dans un monde tout droit sortir de Black Mirror. L'idée de l'utilisation d'un hologramme dans le monde musical n'est pas nouvelle : Michael Jackson ou encore Amy Winehouse, quelques légendes ont bien failli donner des concerts grâce à la technologie. Mais visiblement, en 2020, Whitney Houston (du moins, son hologramme) pourrait bien partir en tournée grâce à Primary Wave.

"Le show promet d’être incroyable. Beaucoup d’efforts ont été fournis pour faire de cette tournée un spectacle aussi authentique que possible. Ça va être une expérience phénoménale", ainsi confié l'un des concepteurs du projet au média Music Week. Pour l'heure, aucune information concernant le spectacle n'a été révélée. On sait simplement que I Will Always Love You (bande originale de Bodyguard) sera de la partie.

Patience, plus d'informations concernant ce projet audacieux devraient bientôt être publiées !