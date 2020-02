Stranger Things : Le premier teaser de la saison 4 est là (VIDEO)

VOUS NE RÊVEZ PAS ! Netflix vient bel et bien de diffuser publiquement le premier et tout nouveau teaser de la quatrième saison de Stranger Things. Une courte vidéo d'à peine 50 secondes qui nous en met déjà plein la vue. Comme on aurait pu le deviner lors de la saison 3, cette nouvelle partie devrait se dérouler en Russie, plus précisément dans le désert Kamchatka. C'est en tout cas le message qui semble découler de cet extrait où l'on se retrouve dans un paysage totalement enneigé sous la tempête où des ouvriers s'activent autour d'une ligne de chemin de fer. Information majeure, parmi ces fameux travailleurs, un visage familier apparaît : celui de Hopper, que l'on croyait disparu dans le dernier épisode.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été révélée par la plateforme de vidéos à la demande concernant l'avenir de Stranger Things. Toutefois, si l'année dernière, la diffusion de la saison 3 avait débuté au mois de juillet, plusieurs sources semblent confirmer que cette nouvelle partie ne serait pas disponible avant octobre prochain. Il faudra donc prendre son mal en patience et espérer l'arrivée de nouveaux teasers...