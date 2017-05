Après 9 saisons de relations amoureuses et d’une quête désespérée à New York, Ted a enfin rencontré la mère de ses enfants ! How I Met You Mother fait partie de ces séries cultes, dont on se souvient encore des répliques (It’s gonna be legen - wait for it - dary) et même si beaucoup ont été un peu déçu par le Season Finale, le show reste l’un des meilleurs de tous les temps. Cela fait plus de trois ans que la série a quitté nos écrans, et après le projet d’un spin-off How I Met Your Dad dont le pilote n’a jamais été diffusé, il se pourrait que HIMYM revienne sur nos écrans pour un revival avec le casting original composé de Jason Segel, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor et Alyson Hannigan. La FOX qui produisait le show est carrément partante !

« J’espère que nous aurons l’occasion de revoir ces personnages et de raconter ces histoires si les créateurs et les comédiens ont envie de le faire » a déclaré la directrice de 20th Century Fox Television Dana Walden lundi 15 mai dernier, « How I Met Your Mother est une série très aimée qui continue d’être populaire dans le monde entier. » L’appel est lancé, et c'est vrai qu'on ne serait pas contre de découvrir de nouvelles aventures de la bande de trentenaires délurés ! Par ailleurs, dans la catégorie revival des séries cultes des années 2000, Gossip Girl pourrait également faire son retour sur les écrans.