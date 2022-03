House of The Dragon, le spin-off de Game of Thrones, sera diffusé le...

C'est probablement l'un des programmes les plus attendus de l'année ! Trois ans après l'arrêt très médiatisé de Game of Thrones, la chaîne HBO avait lancé il y a quelques mois la production du séquel de sa série mythique intitulé House of The Dragon. Alors que ce nouveau projet devait débarquer sur nos écrans en 2022, les premières images de la lecture du scénario avaient été publiées sur les réseaux sociaux. On y découvrait ainsi une partie du casting dans lequel on retrouve Paddy Considine, Miguel Sapochnik, Ryan Condal, Steve Toussaint (It's a sin), Matt Smith (The Crown) ou encore Olivia Cooke.

House of The Dragon, dès le 22 août en simultané US à 3h du matin. pic.twitter.com/zUExi3odnf — OCS (@OCSTV) March 30, 2022

Si très peu d'informations ont été révélées à propos de House of The Dragon, on sait d'ores et déjà que l'intrigue se situera plusieurs centaines d'années avant celle de la série d'origine. L'histoire, quant à elle, devrait être centrée sur la famille Targaryen. Dernière info en date ? On sait également que la diffusion de la série qui sera divisée en dix épisodes interviendra le 22 août prochain sur OCS. En attendant, le compte officiel du programme a divulgué plusieurs images du tournage. De quoi attiser la curiosité des fans qui attendent le retour de leurs héros favoris avec impatience !