House of the Dragon : Découvrez la date de sortie et le casting du préquel de Game of Thrones (PHOTOS)

C'est probablement l'un des programmes les plus attendus de l'année ! Trois ans après l'arrêt très médiatisé de Game of Thrones, la chaîne HBO vient enfin de lancer la production du séquel de sa série mythique intitulé House of Dragons. Alors que ce nouveau projet devrait débarquer sur nos écrans en 2022, les premières images de la lecture du scénario viennent d'être publiés sur les réseaux sociaux. On y découvre ainsi une partie du casting dans lequel on retrouve Paddy Considine, Miguel Sapochnik, Ryan Condal, Steve Toussaint (It's a sin), Matt Smith (The Crown) ou encore Olivia Cooke. Distanciation sociale oblige, ces derniers sont assis sur des tables séparées de plusieurs mètres (voir ci-dessous).

Si très peu d'informations ont été révélées à propos de House of Dragons, on sait d'ores et déjà que l'intrigue se situera plusieurs centaines d'années avant celle de la série d'origine. L'histoire, quant à elle, devrait être centrée sur la famille Targaryen. Aucune date de diffusion précise n'a été confirmée. Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir découvrir ce nouveau programme.

