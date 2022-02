House of Gucci : Lady Gaga oubliée des Oscars, elle s'exprime sur Instagram

Il y a quelques jours tombaient les nominations aux Oscars 2022 : alors que des films tels que The Power of the Dog", "West Side Story" ou encore "Dune" semblent se démarquer, nombreux sont ceux qui se sont étonnés de pas pas voir "House of Gucci" parmi les nommés : Adam Driver et Lady Gaga sont les grands absents de ces nominations et, bien évidemment, les fans de la chanteuse ont été déçus de voir que sa performance dans la peau de Patrizia Reggiani ne sera pas récompensée lors de la prestigieuse cérémonie.

Lady Gaga et Adam Driver dans House of Gucci

Une nomination pour House of Gucci

Or, le film écope tout de même d'une nomination : Frederic Aspiras est ainsi nommé dans la catégorie Meilleurs maquillages et coiffures. Sur Instagram, Lady Gaga n' a pas manqué de le féliciter : « Frederic était magique, précis et dévoué des mois avant le tournage et pendant le tournage. Il a préparé des douzaines de perruques pendant des mois et des mois, et a fait au moins un an de préparatifs », écrit-il en évoquant l'artiste avec lequel elle travaille depuis 15 ans. « Nous sommes si reconnaissants d'être aux côtés de ton talent, ta créativité et ta générosité d'esprit. Tu continues à montrer ton ADN artistique, ton plan, ta vision et ton lien profond à ta famille qui te pousse à l'excellence à tout moment. Je t'aime et je te soutiens ».

En 2019, Lady Gaga avait remporté l'une des prestigieuses statuettes pour le morceau Shallow (A Star is Born) tandis que l'Oscar de la Meilleure Actrice avait été remis à Olivia Coleman pour sa performance dans La Favorite. Dans son post, l'inteprète de Bad Romance s'adresse à tous les nommés : « Félicitations pour votre travail acharné, votre dévouement, vos nominations et votre magie, vous méritez tous la reconnaissance pour ce qui a été un magnifique paysage de performances et d'accomplissements l'année dernière ».

« Votre dévouement durant le Covid, vos grands coeurs et votre habilité à raconter d'incroyables histoires est un cadeau pour le monde entier pendant ce qui est, pour beaucoup, une période difficile. Félicitations mes amis. Bravo ! », conclut-elle.

La cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars 2022.