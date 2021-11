House of Gucci : La magnifique Villa Balbiano est à louer sur Air b'n'b

Vous voudriez vivre la grande vie comme Maurizio et Patrizia Gucci, le temps d'un week-end ? Vous aussi, vous voudriez arpenter la demeure magnifique qu'est la Villa Balbiano ? N'en dites pas plus : la somptueuse demeure est à louer... sur Air b'n'b.

La Villa Balbiano en location

Pour passer ne serait-ce qu'une nuit dans la villa, il faudra néanmoins débourser pas moins de 1131 dollars : cette maison située près du lac de Côme (qui a notamment servi de décor pour le tournage) propose ainsi six chambres (et le même nombre de salles de bain). Si jamais l'envie vous venez de vous faire plaisir et de tenter l'expérience, sachez que la villa sera disponible à la location du 6 décembre prochain (à 12h) au 30 mars 2022.

C'est le moment de partir vivre la Dolce Vita !