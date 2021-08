House of Gucci, 3 choses à savoir sur le prochain film de Lady Gaga

C'est LE film qui marquera l'automne 2021 : en novembre prochain, le public découvrir le très attendu long-métrage House of Gucci - signé Ridley Scott. Alors qu'une première bande-annonce a déjà fait le tour du monde, focus sur 3 choses à savoir absolument sur le nouveau projet de Lady Gaga

Un casting 5 étoiles

Pour ce film, Ridley Scott a réuni la crème de la crème : si l'on retrouve Lady Gaga dans la peau Patrizia Reggiani, c'est Adam Driver qui se glisse dans la peau de Maurizio Gucci. Aussi, l'on retrouve Jared Leto (méconnaissable en Paolo Gucci), le grand Al pacino, Salma Hayek ou encore Camille Cottin.

Les personnages de #HouseOfGucci s'affichent ! Le nouveau film de Ridley Scott, avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto et Al Pacino, à découvrir dans nos salles le 24 novembre prochain. pic.twitter.com/HKbAFuhwSX — UGC (@UGCcinemas) July 29, 2021

Basé sur un roman

House of Gucci se base sur le roman “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, publié en 2001. L'ouvrage revient sur le meurtre de Maurizio Gucci (interprété par Adam Driver, donc), commandité par son ex épouse Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Cette dernière écopera d'ailleurs de 26 ans de prison.

Polémique

Si House of Gucci est l'un des films les plus attendus de l'année, il ne fait pas pour autant l'unanimité. Au sein de la famille Gucci par exemple, l'on ne voit pas cette adaptation d'un très bon oeil : "Nous sommes vraiment déçus. Je parle au nom de la famille. Ils volent l’identité d’une famille pour en faire profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien… Notre famille a une identité, une vie privée. Nous pouvons parler de tout. Mais il y a une frontière qui ne peut être franchie", a ainsi commenté Patrizia Gucci.

Rendez-vous le 24 novembre prochain pour découvrir House of Gucci.