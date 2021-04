House of Dragons : Les premiers clichés du tournage viennent de fuiter (PHOTOS)

On a comme l'impression que la série House of Dragons n'a pas fini de faire parler d'elle ! Trois ans après l'arrêt très médiatisé du mastodonte Game of Thrones, la chaîne HBO vient enfin de lancer la production du séquel de sa série mythique. Mieux vaut tard que jamais ! Alors que ce nouveau projet devrait débarquer sur nos écrans en 2022, les premières images de la lecture du scénario avaient été publiées sur les réseaux sociaux. On y découvrait une partie du casting dans lequel on retrouve Paddy Considine, Miguel Sapochnik, Ryan Condal, Steve Toussaint (It's a sin), Matt Smith (The Crown) ou encore Olivia Cooke. Mais ce n'est pas tout !

Ces dernière heures, ce sont de nouveaux clichés du tournage de House of Dragons qui ont fuité sur les réseaux sociaux. On y voit le Prince Daemon Targaryen, qui sera incarné à l'écran par Matt Smith (le célèbre prince Philip dans The Crown) ainsi que la Princess Rhaenyra (jouée par Emma D'Arcy). De quoi mettre l'eau à la bouche des nombreux fans de l'univers fantastique de Game of Thrones qui seront projetés plusieurs centaines d'années avant l'intrigue de leur série favorite pour se concentrer essentiellement sur la famille Targaryen. On a hâte !