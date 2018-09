House of Cards saison 6 : 3 choses à savoir sur la prochaine saison

Véritable phénomène sur Netflix, la série House of Cards ne devrait plus tarder à faire son grand retour sur la plateforme. Après le départ de Kavin Spacey, c'est fianlement Robon Wright qui reprendre le rôle principal. Alors, que réserve la sicième saison de House of Cards ?

Après la diffusion d'un trailer au mois de mars, une date de publication officielle a été fxée. Ainsi, on attend la sixième saison de House of Cards pour le mois de novembre - et plus précisément le 2 novembre.

Un premier trailer de 45 secondes a été dévoilé il y a quelques mois. L'on y voit donc Claire Underwood occupant maintenant la fonction de présidente. Aussi, un court (très court) teaser a été dévoilé pour marquer l'Independance Day aux Etats-Unis. Enfin, un troisième trailer montrant Claire devant la tombe de son mari a été publié sur Twitter.

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1 — House of Cards (@HouseofCards) 5 septembre 2018

Dans cette saison, on attend au moins deux nouveaux personnages : L'un sera incarné par Diane Lane (récompensée pour Unfaithful en 2002) et l'autre parGreg Kinnear qui, quant à lui, a été vu dans The Kennedys en 2011.

Cette sixième et dernière saison comportera huit épisodes (contrairement aux saisons précédentes qui en comptaient treize). Côté intrigue, on sait déjà que Frank n'apparaîtra plus. Claire, elle, était intérimaire à la Maison Blanche en fin de saison dernière et sera cette fois le personnage principal. En ce qui concerne Doug Stamper, le doute plane : Claire a refusé de lui pardonner. La question reste de savoir s'il finira en prison.

Rendez-vous en novembre prochain pour la suite (et la fin) de House of Cards !