House of Cards : 3 choses qui font de cette série, un succès !

Clap de fin pour House Of Cards, qui fera ses adieux le 2 novembre prochain avec une sixième saison plus qu'attendue, sur Netflix... Qu'on soit fan ou non des séries dramatiques à teneur politique, il est presque inconcevable de passer à côté de celle signée Beau Wilson. House Of Cards à fait son apparition en 2013 avec une première saison qui a su largement s'imposer chez nos amis sériphiles. Intense, machiavélique et sulfureuse, la série est une véritable pépite à ne surtout pas manquer. Pour ceux n'ayant pas encore eu l'audace de la visionner, VirginRadio.fr vous propose les 3 choses qui font d'elle, un succès.

Ce qu'on aime dans House Of Cards c'est sans doute la réalisation et l'ambiance latente, insufflée notamment grâce aux nombreuses apartés de Kevin Underwood -interprété par Kevin Spacey et à ses tirades parfois, très cinglantes, à l'humour noir. Le spectateur prend ainsi part à la vie du personnage et s’immisce dans les coulisses de celle-ci comme un vieux compagnon de route duquel on ne peut se séparer. Le personnage antipathique, en quête de vengeance, qu'incarne Spacey en devient, finalement, très attachant.

Alors oui, on vous vois venir avec "ah mais ce n'est pas la seule série qui traite du sujet !" mais à l'instar d'autres séries comme The Good Wife, Scandal ou encore Madam Secretary, House Of Cards se démarque par l'ambiance piquante et intrigante du congrès américain et de la Maison Blanche. Les manigances politiques sur fond de pouvoir sont chaque fois plus accrues et ce qui fidélise le spectateur, c'est de suivre le processus de vendetta de ce cher Kevin Underwood et d'être "complice" chaque fois qu'il abat son jeu. Et ce n'est jamais celui auquel on pourrait s'attendre car oui, Underwood a plusieurs cartes cachés sous sa manche.

Il ne faut pas se mentir, House Of Cards peut bien se targuer d'avoir un casting de prestige. Et c'est sans doute, l'une des force de la série. Avec en tête d'affiche des noms tels que Kevin Spacey (Kevin Underwood) -évincé pour la saison 6, Robin Wright (Claire Underwood), Kate Mara (Zoe Barnes), Neve Campbell (Leann Harvey), Michael Kelly (Doug Stamper) ou encore Jayne Atkinson (Catherine Durant), House Of Cards ne pouvait être qu'un succès. Il faut l'avouer, il s'agit d'un casting irréprochable qui mérite clairement le détour !