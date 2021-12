Hoshi : Son titre Et même après je t'aimerai est certifié single d'or !

"Quoi de plus émouvant que de finir l’année comme ça ? Je n’aurais jamais pensé qu’elle voyagerait autant. Merci pour ce beau cadeau que vous me faites ???? Et même après je vous aimerai" écrit Hoshi en légende d'un visuel où apparait la pochette de son single Et même après je t'aimerai. Il faut dire que ces derniers mois auront été mouvementés pour la chanteuse ! Au cœur d'une polémique suite à la sortie de son titre Amour Censure, elle était devenue la cible de ceux que l'on appelle les "haters". En parallèle, elle avait également dû faire face aux propos intolérables de Fabien Lecœuvre sur son physique. Pour autant, la jeune femme n'en a pas perdu sa joie de vivre et comptait bien prendre sa revanche sur les trolls du net. Mission accomplie avec la récente certification de son opus Sommeil Levant en tant que disque d'or, soit plus de 50 000 exemplaires vendus ainsi que celle de son titre Et même après je t'aimerai avec l'équivalent de 15 millions de streams sur les plateformes de musique à la demande.

En attendant, vous pourrez retrouver Hoshi en tournée dans toute la France dès le mois de janvier 2022 à Aubevoye, Bruxelles, Bruay-la-Buissière et Vert-le-Petit. Elle enchaînera ensuite dès le mois d'avril prochain avec de nombreux concerts aux quatre coins de l'hexagone dont plusieurs Zéniths et des festivals d'été. Pour connaître les détails de ces représentations, cliquez ICI.